Российские срочники перестали сбегать в «Комитет солдатских матерей»

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Долги перед родиной: Что происходит за кордонами воинских частей?»

25 октября в войсковой части в Забайкалье произошла трагедия, в ходе которой солдат срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 8 человек, после чего сдался спецназу. Первым был убит командир роты. По словам главы комитета солдатских матерей Забайкальского края Валентины Мордовой, незадолго до происшествия, Шамсутдинова окунали головой в унитаз и избивали. Информацию о неуставных отношениях подтверждает также и отец солдата.

Председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Флера Салиховская в беседе с НСН рассказала, что солдаты перестали убегать из военной части, чтобы обратиться за помощью или пожаловаться на дедовщину.

«К нам ребята бегать из части перестали. У нас беглецов не стало, как только пришел на место министра обороны Сергей Шойгу. А когда ребята бывают в отпуске или уже отслужили, они к нам приходят, рассказывают: “Да, были трудности, но что делать? Нам нужно учиться, нам нужно служить, чтобы защищать родину”. Они не говорят, дрались, не дрались, а отвечают: “Мы же мужики!”», - заключила она.

Ранее председатель Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России» Флера Салиховская в эфире НСН подтвердила, что дедовщина в современной армии есть. Однако, по ее словам, она связана не с физическим насилием.

