24.10.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Детские тропы: Как обезопасить детей по дороге в школу?»

9 октября в Саратове по дороге в школу была убита девятилетняя девочка. Подозреваемый в убийстве сознался, что задушил девочку и спрятал её тело в одном из гаражей, мимо которых пролегал её маршрут. После произошедшего жители Саратова опубликовали в соцсетях множество фотографий опасных улиц и дворов, которыми приходиться добираться в школу их детям. В мэрии города почти сразу отреагировали и пообещали составить индивидуальные маршруты от школы до дома для каждого школьника. В тоже время, группа депутатов Государственной Думы предложила более радикальные меры: отмену моратория на смертные казни для преступников покусившихся на жизни детей.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о том, как сделать путь ребёнка от дома до школы и обратно безопасным для их здоровья и жизни? И возможно ли возвращение в России высшей меры наказания – смертной казни?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Московской области Оксана Пушкина;

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко;

Первый заместитель комитета по делам национальностей Госдумы, член КПРФ Валерий Рашкин;

Председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



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