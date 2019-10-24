«Сильная Россия» призвала составить правила безопасности для россиян

Россияне должны быть информированы о правилах безопасности на улицах. К этому призвал в ходе пресс-конференции НСН председатель Экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«В Яндексе вы не найдете официальных рекомендаций о безопасности детей со стороны органов госвласти. Это говорит о том, что нет соответствующего информирования. Кто должен отвечать за детей: родители или государство? Каждый переваливает ответственность друг на друга. Это общая ответственность. Родители могут проинформировать ребенка, но они же не специалисты. В школах информация дается крайне слабо. Уличная безопасность также крайне слабая, улицы некому патрулировать из-за увольнения сотрудников МВД, которое произошло после реформы ведомства. На 20% сократились участковые и сотрудники ППС», - сказал Цветков.

9 октября в Саратове по дороге в школу в гараже была убита девятилетняя школьница. После произошедшего жители Саратова опубликовали в соцсетях множество фотографий опасных улиц и дворов, которыми приходится добираться в школу их детям.

