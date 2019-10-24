Мама убитой в Саратове школьницы вошла в движение «Территория безопасного детства»

Мама девятилетней девочки Лизы, убитой в Саратове по дороге из школы, Елена Киселева стала активистской движения «Территория безопасного детства». Об этом в ходе пресс-конференции НСН сообщила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области Оксана Пушкина.

«Мама девочки встала во главе движения "Территория безопасного детства». По всей видимости, она войдет в группу людей, которые будут контролировать действия исполнительной власти и так далее. Это бегство от своего несчастья, но иногда так и получается», - сказала Пушкина.

Чуть позже, во время конференции Оксана Пушкина получила уточняющее смс-сообщение от Елены Кисилёвой, в которой она сообщала, что «стала общественным деятелем в рамках проекта "Территория безопасного детства" под контролем детского омбудсмена Саратовской области, и если я в чём-то могу быть полезной пишите, звоните».

9 октября в Саратове по дороге в школу была убита девятилетняя школьница. Подозреваемый сознался в убийстве. Он задушил девочку и спрятал её тело в гараже. После произошедшего жители Саратова опубликовали в соцсетях множество фотографий опасных улиц и дворов, которыми приходится добираться в школу их детям.

