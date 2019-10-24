Сенатор призвала родителей продумать маршрут ребенка до школы

Родители должны хорошо продумывать маршруты, по которым передвигаются их дети без какого-либо сопровождения. Об этом в ходе пресс-конференции НСН на тему: «Детские тропы: Как обезопасить детей по дороге в школу?» заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Родители должны отрабатывать маршруты, которые их дети проходят самостоятельно. В развитии городской инфраструктуры мы стремимся к безопасной среде, однако есть города, где даже в некоторых парковых зонах дети не должны находиться без сопровождения», - заявила сенатор.

Святенко добавила, что в Москве созданы общественные пункты охраны порядка, работает проект «Безопасная столица», руководителем которого она является. Активисты мониторят детские площадки и те «злачные» места, о которых сообщают жители столицы, а также профилактируют правонарушения.

9 октября в Саратове по дороге в школу была убита девятилетняя девочка. После произошедшего жители города стали публиковать в соцсетях множество фотографий опасных улиц и дворов, которыми приходиться добираться в школу их детям. В мэрии пообещали составить индивидуальные маршруты от школы до дома для каждого школьника.

