17.02.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с заслуженным артистом, автором-исполнителем Денисом Майдановым на тему: «Денис Майданов – 30 лет на сцене»

17 февраля Денис Майданов отмечает сразу два праздника: день рождения и 30-летний юбилей творческой деятельности. В 1992 году в возрасте 16 лет Денис вышел на сцену городского конкурса в г.Балаково Саратовской области и исполнил песню собственного сочинения.

19 февраля в Санкт-Петербурге и 23 февраля в Москве состоятся традиционные февральские концерты, где прозвучат не только любимые радиохиты из разных альбомов Дениса Майданова, но и полюбившиеся зрителям новые песни из его девятого альбома «Я остаюсь». Артист обещает, что зрителей ждут сюрпризы. Также, по предварительной информации, планируется, что в концерте примет участие 13-летняя дочь артиста - Влада Майданова, которая впервые выйдет на большую сцену и исполнит песню собственного сочинения. В День Рождения артиста в свет выйдет МП3-диск, который будет включать в себя новый, 10-й по счету альбом автора-исполнителя.

В ходе брифинга артист расскажет о предстоящих юбилейных концертах и о своем творчестве.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

