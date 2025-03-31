1.04.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: "Дефицит рабочих профессий: Почему молодежь не идет работать на заводы?"

Современное общество сталкивается с новыми вызовами, связанными с молодежью, которую все чаще называют поколением «Нет». Эта группа молодых людей, не работающих и не учащихся, вызывает серьезную озабоченность у экспертов и общественных деятелей. В США уже около 33% молодых людей отказываются работать и учиться, в России ситуация несколько лучше, но все равно вызывает беспокойство: 13,7% молодежи также находятся вне системы образования и занятости. В отличие от своих родителей - поколения X, зумеры уже выросли в эпоху Интернета. Ежедневно им показывают в социальных сетях «luxury-жизнь», сюда же добавляется культура быстрого успеха и заработка «миллиона в день». Из-за этого сознания интерес к техническим профессиям сходит на нет. Такая «социальная пассивность» подрастающего поколения в будущем может привести к долгосрочным последствиям и снижению экономического потенциала.

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб;

Омбудсмен в сфере образования Амет Володарский;

HR-профайлер, основатель рекрутингового агентства «Unicorn Search» Дарья Баркова;

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как много молодежи сегодня отказывается от работы?

Как замотивировать молодежь к техническим специальностям?

Какой фонд заработной платы сегодня в среднем на технических специальностях?

Как много специалистов сегодня не хватает на производственных профессиях?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

