В Госдуме объяснили пользу от смягчения условий поступления в колледжи

«Ребятам предлагается вместо четырех основных экзаменов сдать два — русский язык и математику. Если в системе среднего профессионального образования не будет дополнительных экзаменов, дети смогут поступить по итогам этих двух экзаменов в приоритетном порядке. Также это дает регионам возможность выделять часть мест именно для тех, кто проживает на территории региона. Сегодня приезжие ребята часто вытесняют местных. Мы должны дать молодым людям путевку в жизнь, сегодня нацпроекты настроены на то, чтобы подготовить молодые кадры», — сказала Бессараб.

Ранее Бессараб заявила, что среднее профессиональное образование должно быть бесплатным и доступным для детей после 9 класса, так как они могут потом поменять свои планы и поступить в вуз на другую специальность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

