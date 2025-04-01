В Госдуме объяснили пользу от смягчения условий поступления в колледжи
Сокращение количества основных экзаменов позволит детям поступать в колледжи в приоритетном порядке и увеличит число мест для абитуриентов из своего региона, сказала НСН Светлана Бессараб.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в пресс-центре НСН, что благодаря сокращению основных экзаменов с четырех до двух абитуриенты смогут поступать в колледжи в приоритетном порядке.
«Ребятам предлагается вместо четырех основных экзаменов сдать два — русский язык и математику. Если в системе среднего профессионального образования не будет дополнительных экзаменов, дети смогут поступить по итогам этих двух экзаменов в приоритетном порядке. Также это дает регионам возможность выделять часть мест именно для тех, кто проживает на территории региона. Сегодня приезжие ребята часто вытесняют местных. Мы должны дать молодым людям путевку в жизнь, сегодня нацпроекты настроены на то, чтобы подготовить молодые кадры», — сказала Бессараб.
Ранее Бессараб заявила, что среднее профессиональное образование должно быть бесплатным и доступным для детей после 9 класса, так как они могут потом поменять свои планы и поступить в вуз на другую специальность. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru