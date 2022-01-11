17.01.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Был бы человек, а статья найдется: чем России грозит расширение полномочий полицейских?»

В конце 2021 года Президент РФ подписал внесение изменений в закон «О полиции». В пояснительной записке к законопроекту авторы указали, что «законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников полиции по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений, уточнение и детализацию их обязанностей и прав, исключение из отраслевого законодательства норм, которые носят неопределенный характер». Однако экспертное сообщество раскритиковало «полезность» расширения полномочий сотрудников полиции, аргументируя тем, что закон не решает текущих проблем и скорее всего приведет к увеличению случаев превышения должностных полномочий. К примеру, на днях сразу в нескольких регионах России суды вынесли приговоры о превышении должностных полномочий бывшим сотрудникам полиции.

В ходе пресс-конференции участники обсудят изменения в законопроекте «О полиции».

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Алексей Куринный;

Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России Алексей Лобарев;

Президент Союза Адвокатов России, адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

