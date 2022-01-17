Депутат Куринный оценил расширение полномочий полиции

Расширение полномочий полиции, утвержденное президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2021 года, оказалось гораздо существеннее, чем требовали неурегулированные российским законом моменты, заявил «Радиоточке НСН» депутат Госдумы Алексей Куринный.

Он напомнил, что фракции «Справедливой России – За правду» и КПРФ голосовали против него.

«Совершенно очевидно, что полномочия сотрудников полиции сегодня расширяются. Это, к сожалению, общий государственный тренд. У нас многие вещи, действительно, были не урегулированы – например, спасение детей из закрытого автомобиля, необходимость вытащить пьяного водителя из автомобиля… Правоохранители часто находились в нерешительных ввиду отсутствия прямого указания в законе. Под маркой необходимости урегулировать вот эти небольшие недоработки были внесены, на мой взгляд, достаточно существенные изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции – и, к сожалению, не гарантирующие безопасность граждан и возмещение возможного ущерба», - отметил парламентарий.

Куринный также отметил, что законом урегулированы только случаи ответственности при нанесении полицейскими неправомерного ущерба, а вот добиться возмещения правомерно нанесенного ущерба будет очень сложно. Таким образом, либо в федеральный закон внесут поправки на этот счет, либо россиянам придется судиться по два года, констатировал депутат Госдумы.

