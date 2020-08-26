27.08.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Батька взялся за оружие. Что ждет экономику Белоруссии?»

В Белоруссии третью неделю не утихают массовые акции протеста из-за итогов президентских выборов. По различным оценкам СМИ, акция протеста 23 августа собирала от 150 тыс. до 250 тыс. человек. В свою очередь действующий президент Александр Лукашенко уже взялся за автомат и пообещал "разобраться" с протестующими. Рабочие крупнейших предприятий выходят на забастовки, производство простаивает. Перед Белоруссией появился риск дефолта по государственным долгам. Политический кризис в стране на фоне сложной экономической ситуации в мире привел к падению поступлений валюты в страну. Дефицит валюты в обменниках подогревает слухи о предстоящей девальвации белорусского рубля.

Почему режим Лукашенко пришел к кризису?

Какие экономические потери принесли Белоруссии акции протеста?

Возможна ли девальвация белорусского рубля?

Что ждет Белоруссию в ближайшее время и как изменится политика Лукашенко?

Почему президент взялся за оружие и готов ли он к диалогу с народом?

Есть ли риски «ухода с молотка» крупных предприятий Белоруссии?

Какой будет роль России в урегулировании конфликта?

Пойдет ли Россия на реструктуризацию госдолга Белоруссии?

Как ситуация в Белоруссии отразилась на курсе рубля?

Участники пресс-конференции:

Научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин;

Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин;

Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

ВНИМАНИЕ! Коллеги, журналисты! Пресс-конференция проводится в режиме Online. Аккредитация не ведется. Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире 27.08.2020 в 12:00

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)









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