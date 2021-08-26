27.08.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Афганский закат. Что ждёт мир и Россию после прихода к власти талибов?»

Террористическая организация «Талибан», запрещённая на территории России, практически завершила свою кампанию по захвату Афганистана. Правительство свергнуто и почти все территории под контролем террористов. Сопротивляется только провинция Панджшер, отстаиваемая антиталибской коалицией. Их лидер уже заявил, что они рассчитывают на помощь и посредничество других стран, в том числе и России, в организации экстренных мирных переговоров сил сопротивления с талибами. Он также отметил, что в интересах РФ избежать эскалации насилия в Афганистане, а также не допустить внедрения экстремистской идеологии, ибо в противном случае в стране увеличится число террористов, которые «захотят прийти в Центральную Азию или дестабилизировать юг России».

Участники пресс-конференции расскажут, что ждёт Ближний восток и Россию после окончательного захвата Афганистана террористами.

Участники пресс-конференции:

Председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич;

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин;

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

