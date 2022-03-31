1.04.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «40 дней до конца света? Какие угрозы таит космос»

Ежегодно 30 марта в мире отмечается международный праздник – День защиты Земли, главной целью которого является привлечение внимания людей к глобальным проблемам, в том числе «прилетающим» на нашу планету извне. В их числе – риски катастрофических столкновений с астероидами и ядрами комет.

По сообщениям СМИ, угроза есть и прямо сейчас, к Земле летит астероид размером с пирамиду в Гизе. NASA сообщает, что степень вероятности его столкновения с Землей очень высока, и может произойти уже 6 мая 2022 года.

В ходе пресс-конференции участники оценят:

Наличие угрозы и последствий столкновений с Землей астероидов и ядер комет;

Необходимость и возможность создания Системы планетарной защиты (СПЗ) на базе ракетно-космических и других технологий;

Каковы возможные схем построения, этапы разработки, создания и функционирования международной СПЗ «Цитадель»;

Необходимость заключения международного Договора о создании Системы, и основные принципы его формирования;

Участники пресс-конференции:

Анатолий Зайцев , Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты»;

, Генеральный директор Некоммерческого партнерства «Центр планетарной защиты»; Владимир Липунов , астрофизик, руководитель глобальной сети телескопов-роботов, мастер МГУ;

, астрофизик, руководитель глобальной сети телескопов-роботов, мастер МГУ; Сергей Свертилов, профессор физического факультета, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

