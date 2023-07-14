«Звоните сонному Джо»: Валуев оценил желание Усика возглавить Украину
Депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал намерение украинского боксера Александра Усика принять участие в президентских выборах. Парламентария цитирует портал Sport24.
Валуев отметил, что украинское руководство зависит от США. Если американский лидер Джо Байден захочет, то вся власть в Киеве будет состоять из боксеров, считает депутат.
«Звоните сонному Джо», - сказал Валуев.
Усик ранее заявил, что собирается побороться за пост президента Украины. Перед этим он намерен вновь завоевать титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин полагает, что власть на Украине находится в процессе распада. Он призвал провести досрочные президентские выборы, передает «Радиоточка НСН».
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