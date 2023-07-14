«Звоните сонному Джо»: Валуев оценил желание Усика возглавить Украину

Валуев отметил, что украинское руководство зависит от США. Если американский лидер Джо Байден захочет, то вся власть в Киеве будет состоять из боксеров, считает депутат.

«Звоните сонному Джо», - сказал Валуев.

Усик ранее заявил, что собирается побороться за пост президента Украины. Перед этим он намерен вновь завоевать титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин полагает, что власть на Украине находится в процессе распада. Он призвал провести досрочные президентские выборы, передает «Радиоточка НСН».

