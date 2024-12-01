Звезда «Наполи» Кварацхелия высказался о протестах в Грузии

Также игрок «Наполи» призвал остановить насилие на улицах Тбилиси и других городов республики.



«Грузия как никогда заслуживает быть в Европе», — добавил он.



Массовые протесты в Грузии начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. В грузинской столице демонстрации привели к многочисленным стычкам между митингующими и полицией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

