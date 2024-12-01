Звезда «Наполи» Кварацхелия высказался о протестах в Грузии

Вингер итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о происходящих протестах в Грузии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на социальные сети футболиста.

Кварацхелия заявил, что европейский путь для грузинского народа — исторический и единственно правильный выбор. Отклоняться от этого пути, по мнению спортсмена, стране нельзя.

Свыше 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Грузии

Также игрок «Наполи» призвал остановить насилие на улицах Тбилиси и других городов республики.

«Грузия как никогда заслуживает быть в Европе», — добавил он.

Массовые протесты в Грузии начались после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года. В грузинской столице демонстрации привели к многочисленным стычкам между митингующими и полицией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Егиков
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