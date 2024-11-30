Свыше 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Грузии
В ходе оппозиционных митингов в грузинской столице Тбилиси пострадали свыше 50 сотрудников полиции, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе, сообщило РИА Новости.
По его словам, протестующие применяли против полицейских пиротехнику и коктейли Молотова.
Грузинский премьер также добавил, что 30 стражам порядка потребовалось хирургическое вмешательство.
Ранее стало известно, что более ста человек задержали за хулиганство и неподчинение полиции на акциях протеста у парламента Грузии в пятницу и в ночь на субботу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Усманова переизбрали на должность президента Международной федерации фехтования
- Умер экс-ударник рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар
- Минобороны: ВСУ потеряли более 250 человек за сутки в Курской области
- Свыше 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Грузии
- Двое жителей Белгородской области пострадали при атаке дрона ВСУ
- Биатлонист Тарьей Бе обрадовался лишению Устюгова олимпийского золота
- СМИ: Главного российского Деда Мороза оштрафовали за превышение скорости
- Минобороны: Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун»
- Мэр Сочи прокомментировал атаку ВСУ над Черным морем
- На ЗАЭС сообщили об отключении одной из линий энергоснабжения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru