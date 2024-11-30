Свыше 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Грузии

В ходе оппозиционных митингов в грузинской столице Тбилиси пострадали свыше 50 сотрудников полиции, заявил глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе, сообщило РИА Новости.

Грузинские оппозиционеры возобновили акцию протеста у парламента

По его словам, протестующие применяли против полицейских пиротехнику и коктейли Молотова.

Грузинский премьер также добавил, что 30 стражам порядка потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее стало известно, что более ста человек задержали за хулиганство и неподчинение полиции на акциях протеста у парламента Грузии в пятницу и в ночь на субботу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Егиков
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