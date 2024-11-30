Свыше 50 полицейских пострадали в ходе протестов в Грузии

По его словам, протестующие применяли против полицейских пиротехнику и коктейли Молотова.

Грузинский премьер также добавил, что 30 стражам порядка потребовалось хирургическое вмешательство.

Ранее стало известно, что более ста человек задержали за хулиганство и неподчинение полиции на акциях протеста у парламента Грузии в пятницу и в ночь на субботу. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

