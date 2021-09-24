Депутат-КВНщик Тарбаев рассказал, чем отличается от Зеленского

Бывший участник КВН Сангаджи Тарбаев, прошедший в Госдуму от партии «Новые люди», признался НСН, что шутить в парламенте не будет, а намерен вывести медиарынок на новый уровень. 

Генеральный директор компании «My Way Productions», капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев получит депутатский мандат в восьмом созыве Госдумы. Он баллотировался от партии «Новые люди», которая по итогам выборов получила 13 мест в новом парламенте.

Сам Тарбаев, которого уже сравнивают с Владимиром Зеленским, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», чем отличается от президента Украины.

«Вольно или невольно нас сравнивают, но мы совершенно разные люди, с совершенно разным бэкграундом. У меня образование больше связано с международной деятельностью, я дипломат по специальности, есть даже практика работы за рубежом», - сказал он.

По словам Тарбаева, будучи в новом статусе, шутить в Госдуме он не собирается.

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«В свое время я наблюдал столько людей в Госдуме, которые могли бы многим дать фору в КВН, поэтому шутить с ними неуместно. Все своим главные шутки я уже сказал в КВН. Сейчас хочу максимально эффективно использовать тот инструмент, который я получил, для того, чтобы сделать что-то хорошее для нашего общества», - заявил будущий парламентарий.

Он добавил, что ему интересны несколько сфер, которыми он мог бы заниматься в Госдуме.

«Мне, конечно, близка медиасфера, я из нее сам вышел, а также молодежная и информационная политика, межнациональные вопросы», - отметил бывший кавээнщик.

В частности, он полагает, что в медиасфе России необходимо идти вперед и избавляться от вторичности.

«Мы часто смотрим на Запад, создаем проекты, которые несколько лет назад были созданы там. Нам не хватает эксклюзивности, оригинальности для того, что российским медиарынок стал центром, в котором контент будут приобретать», - сообщил Тарбаев.

Партия «Единая Россия» получила в Госдуме восьмого созыва 324 мандата, сообщил ранее Центризбирком РФ. КПРФ досталось 57 мест, партии «Справедливая Россия - За правду» - 27, ещё 21 мандат уйдет ЛДПР, партию «Новые люди» будут представлять 13 депутатов. Всего в нижнюю палату прошли представители восьми партий, а также пять самовыдвиженцев.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:КВНГосдума
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