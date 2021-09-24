Депутат-КВНщик Тарбаев рассказал, чем отличается от Зеленского

Генеральный директор компании «My Way Productions», капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев получит депутатский мандат в восьмом созыве Госдумы. Он баллотировался от партии «Новые люди», которая по итогам выборов получила 13 мест в новом парламенте.

Сам Тарбаев, которого уже сравнивают с Владимиром Зеленским, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», чем отличается от президента Украины.

«Вольно или невольно нас сравнивают, но мы совершенно разные люди, с совершенно разным бэкграундом. У меня образование больше связано с международной деятельностью, я дипломат по специальности, есть даже практика работы за рубежом», - сказал он.

По словам Тарбаева, будучи в новом статусе, шутить в Госдуме он не собирается.