Зурабишвили заявила, что не желает становиться новой Тихановской

Она привела в пример белорусского и венесуэльского оппозиционеров Светлану Тихановскую и Эдмундо Гонсалеса, отметив, что не желает покидать Грузию.

Зурабишвили указала, что поддержка, которую им оказывают различные государства, лишена смысла.

«В чём смысл поддержки, когда всё окончено? Мне нужна поддержка сейчас, в моей стране, вместе с моим населением», - заключила она.

Ранее Зурабишвили заявила, что не намерена покидать президентский дворец после истечения срока своих полномочий, сообщает RT.

