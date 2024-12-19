Зурабишвили заявила, что не желает становиться новой Тихановской
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью польскому телеканалу TVP World заявила, что после истечения президентского срока не намерена становиться политиком в изгнании.
Она привела в пример белорусского и венесуэльского оппозиционеров Светлану Тихановскую и Эдмундо Гонсалеса, отметив, что не желает покидать Грузию.
Зурабишвили указала, что поддержка, которую им оказывают различные государства, лишена смысла.
«В чём смысл поддержки, когда всё окончено? Мне нужна поддержка сейчас, в моей стране, вместе с моим населением», - заключила она.
Ранее Зурабишвили заявила, что не намерена покидать президентский дворец после истечения срока своих полномочий, сообщает RT.
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