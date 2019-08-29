Зурабишвили призвала привлекать европейских туристов вместо российских

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о необходимости уменьшать экономическую зависимость от России. Как сообщает РИА Новости, такое заявление президент сделала на международном форуме во Франции.

Зурабишвили считает, что уменьшить влияние РФ на страну, можно, в частности, посредством привлечения в страну туристов из Европы, а также увеличения европейских инвестиций.