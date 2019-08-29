Зурабишвили призвала привлекать европейских туристов вместо российских

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о необходимости уменьшать экономическую зависимость от России. Как сообщает РИА Новости, такое заявление президент сделала на международном форуме во Франции.

Зурабишвили считает, что уменьшить влияние РФ на страну, можно, в частности, посредством привлечения в страну туристов из Европы, а также увеличения европейских инвестиций.

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Кроме того, лидер Грузии подчеркнула, что страна движется в западном направлении, а Россия пытается этому препятствовать «ежедневными провокациями».

Официaльный предстaвитель МИД России Мария Захаровa прокомментировaлa словa президентa Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжaть в стрaну, несмотря нa политические рaзноглaсия.

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Фото: РИА Новости
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