Зурабишвили обвинила правительство Грузии в антизападных действиях
Решение США перенести грузино-американские военные учения «Достойный партнёр — 2024» на неопределённый срок было принято из-за «антиевропейских и антизападных» действий правительства Грузии. Об этом в своих соцсетях заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили.
По её словам, по этой же причине Евросоюз решил заморозить предназначенную для Минобороны Грузии помощь в размере 30 млн евро.
Зурабишвили указала, что таким образом западные партнёры призвали грузинское общество сделать политический выбор.
«Партнёры говорят, что выбор за нами. Или безопасное европейское будущее, или изолированная Грузия, перешедшая на орбиту России», — резюмировала она.
Ранее посол Евросоюза Павел Герчинский заявил о приостановке интеграции Грузии в сообщество, назвав «шагом назад» принятый в стране закон о прозрачности иностранного влияния, пишет «Свободная пресса». Он указал, что «антизападная, антиевропейская риторика совершенно несовместима с декларируемой целью вступления в ЕС».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru