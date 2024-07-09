В СВР рассказали о плане США по смене власти в Грузии
США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов, которые запланированы в республике на 26 октября. Об этом заявили в Службе внешней разведки РФ, пишет РИА Новости.
Спецслужба отмечает «решительный настрой» Вашингтона.
«В администрации [президента США] Джо Байдена уже разработана масштабная информационная кампания по дискредитации правящей партии "Грузинская мечта"», — указали в СВР.
Американская сторона намерена обвинить объединение в «политической несамостоятельности», а также представить «разоблачение», согласно которому «во всех бедах Грузии виновата Россия». Так, по планам президент Грузии Саломе Зурабишвили даст интервью американскому СМИ, в котором возложит на кабмин вину за деградацию переговоров по вступлению республики в Евросоюз и заявит о «катастрофических последствиях» сближения с РФ.
При этом грузинских избирателей подготовят к «некоему политическому сюрпризу» со стороны оппозиции. Как сообщает СВР, «кураторы» из США дали оппозиционным силам в Грузии указание начать планирование протестных выступлений.
Между тем Евросоюз решил приостановить процесс вступления Грузии в объединение и заморозить выделение €30 млн на укрепление обороноспособности республики, пишет RT.
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