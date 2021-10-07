Зюганова единогласно избрали главой фракции КПРФ
7 октября 202115:11
Геннадий Зюганов единогласным решением был избран на пост руководителя фракции КПРФ в Госдуме. Об этом журналистам сообщил вице-спикер партии Иван Мельников.
По словам Мельникова, на первом заседании фракции КПРФ обсуждались организационные вопросы, в том числе прошли выборы главы.
Выборы в Госдуму РФ прошли 17-19 сентября. По итогам выборов Коммунистическая партия Российской Федерации получила 57 мандатов. Больше только у «Единой России» - 324.
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7 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru