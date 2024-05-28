Зюганов заявил, что Путин 7 июня выступит на ПМЭФ
28 мая 202410:46
Президент Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает РИА Новости.
«Седьмого (июня) будет выступление Путина на экономическом форуме», — указал политик.
Зюганов также сообщил, что на мероприятие прибудет премьер Госсовета КНР Ли Цян, «главный гость будет Китая».
ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге 5-8 июня. Как ожидается, участие в мероприятии примут представители более 110 стран и территорий, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru