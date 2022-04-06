Зюганов рассказал об общей цели с Жириновским

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов рассказал, что у него были разные взгляды с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским, но одна цель, сообщает ряд СМИ.

По его словам, оба политика стремились к укреплению российской государственности.

«Теперь не фейк»: Россия прощается с Владимиром Жириновским

6 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Жириновский умер после продолжительной болезни.

Ранее депутат Госдумы от партии КПРФ Михаил Матвеев выразил надежду на то, в Киеве в честь Жириновского назовут одну из улиц.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыЛДПРКПРФВладимир ЖириновскийГеннадий Зюганов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры