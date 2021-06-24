КПРФ подготовила предвыборную программу «Власть народу»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что если компартия придёт к власти, то пенсионный возраст будет понижен, сообщает ТАСС.
По его словам, этот пункт содержится в предвыборной программе «Власть народу», которая была представлена на съезде партии.
Зюганов рассказал, что ключевыми пунктами программы также являются бесплатные образование и медицина, ограничение платы за услуги ЖКХ, регулировании цен на товары первой необходимости и жизненно важные лекарства, а в первую очередь будут установлены новые МРОТ и прожиточный минимум.
«Увеличим прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда до 25 тыс. рублей в месяц. Без этого страна и дальше будет нищать, вымирать и разрушаться», - подчеркнул лидер КПРФ.
Зюганов добавил, что компартия рассчитывает «на массовую поддержку наших соотечественников».
Ранее лидер КПРФ в своём Twitter написал, что в администрации «сидят «умельцы», которые опять хотят манипулировать гражданами и дурачить народ», сообщает RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подобные высказывания считают оскорбительными.
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