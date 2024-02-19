Зюганов провел встречу с делегацией ЮАР
19 февраля 202418:19
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встретился с делегацией Южно-Африканской коммунистической партии, на которой рассказал о встрече с бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой. Его слова приводит РИА Новости.
«Когда Манделу выпустили из тюрьмы, он приезжал в нашу страну... Он тогда поставил условие: посетить места, связанные с Владимиром Лениным и нашей Победой и встретиться с председателем партии, мы подробно с ним беседовали долго, выдающийся человек был», - сказал Зюганов.
Политик добавил, что стороны обсудили в том числе антиколониальный форум, ранее прошедший в России.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru