Зюганов: Послание Путина парламенту ожидается в конце февраля

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию состоится в конце февраля. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает ТАСС.

СМИ: Путин может огласить послание Федеральному собранию 27-28 февраля

«По посланию президента я задал вопрос: я так понял, [что] будет в конце февраля», — сообщил политик.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке к традиционному посланию Владимира Путина Федеральному собранию, пишет Ura.ru. Позже представитель Кремля допустил, что российский лидер выступит перед парламентом в конце февраля-начале марта, напоминает RT.

По данным СМИ, оглашение послания Путина может состояться 27-28 февраля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Послание Федеральному СобраниюВладимир ПутинГеннадий Зюганов

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