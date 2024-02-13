Зюганов: Послание Путина парламенту ожидается в конце февраля

«По посланию президента я задал вопрос: я так понял, [что] будет в конце февраля», — сообщил политик.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о подготовке к традиционному посланию Владимира Путина Федеральному собранию, пишет Ura.ru. Позже представитель Кремля допустил, что российский лидер выступит перед парламентом в конце февраля-начале марта, напоминает RT.

По данным СМИ, оглашение послания Путина может состояться 27-28 февраля.

