Зюганов просит ВС РФ восстановить Грудинина в списке КПРФ на выборах в Госдуму
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов просит Верховный суд РФ восстановить директора Совхоза имени В.И. Ленина Павла Грудинина в качестве кандидата на выборах в Госдуму. ВС сегодня рассматривает жалобу защиты Грудинина на отказ Центральной избирательной комиссии в его регистрации.
Как заявил Зюганов, тем самым ЦИК наказывает не гражданина Грудинина, а наказывает избирателя. Председатель ЦК КПРФ поведал суду о хозяйственных достижениях Грудинина, который, по словам Зюганова, сумел сохранить свое предприятие и обеспечить стабильную жизнь сотрудникам.
Павел Грудинин значился в федеральном списке кандидатов КПРФ для участия в сентябрьских выборах депутатов Госдумы. Центризбирком обосновал отказ в его регистрации непредоставлением некоторых обязательных документов.
Как заявили в ЦИК, бывшая супруга директора совхоза обратилась с заявлением о том, что предприниматель скрыл данные о том, что владеет офшорной компанией в Белизе. Сам Грудинин этот факт опровергает. На заседании ЦИК был продемонстрирован соответствующий ответ на запрос в Генпрокуратуру РФ.
В КПРФ заявляют, что Генпрокуратура предоставила неапостилированные документы, недействительные в России, в то время как Грудинин предоставил апостилированные документы, которые доказывают, что он не владеет этой компанией. Кроме того, в партии поставили под вопрос достоверность полученных Генпрокуратурой выписок из реестра владельцев компаний.
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