Зюганов призвал увеличить бюджет на развитие сельского хозяйства

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал к увеличению бюджета на развитие сельского хозяйства в стране, комменитируя вопрос о росте цен на продукты.

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По словам политика, вклад в сельскохозяйственную отрасль позволил бы комплексно решать проблему подорожания продуктов. Зюганов заявил в эфире «Радио 1», что на поддержку фермеров нужно закладывать не менее 10% расходной части бюджета, напомнив, что в настоящее время объем поддержки равен 1,2%.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к созданию механизмов госрегулирования цен на социально-значимые товары в России. Об этом он заявил в интервью НСН.

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ФОТО: Евгений Одиноков//РИА Новости
ТЕГИ:Цены На ПродуктыГеннадий Зюганов
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