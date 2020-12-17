Зюганов призвал увеличить бюджет на развитие сельского хозяйства

По словам политика, вклад в сельскохозяйственную отрасль позволил бы комплексно решать проблему подорожания продуктов. Зюганов заявил в эфире «Радио 1», что на поддержку фермеров нужно закладывать не менее 10% расходной части бюджета, напомнив, что в настоящее время объем поддержки равен 1,2%.

Ранее глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал к созданию механизмов госрегулирования цен на социально-значимые товары в России. Об этом он заявил в интервью НСН.

