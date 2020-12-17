«С какой стати?» Путина удивил рост цен на хлеб при рекордном урожае

Цены на хлеб не должны расти при рекордном урожае зерна, заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.



«В России рекордный урожай зерна, а цены на хлеб и макароны растут. Это что такое, это с какой стати?" - задался вопросом глава государства.

Он отметил, что на мировых рынках выросли цены на сахар и масло, и российские производители стали "подтягивать" цены к общемировым. По словам Путина, это недопустимо



Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

