«С какой стати?» Путина удивил рост цен на хлеб при рекордном урожае

Цены на хлеб не должны расти при рекордном урожае зерна, заявил президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции.

«В России рекордный урожай зерна, а цены на хлеб и макароны растут. Это что такое, это с какой стати?" - задался вопросом глава государства.

Он отметил, что на мировых рынках выросли цены на сахар и масло, и российские производители стали "подтягивать" цены к общемировым. По словам Путина, это недопустимо

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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