Зюганов призвал повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал призвал повысить прожиточный минимум в России до 25 тысяч рублей. Об этом политик заявил во время выступления на заседании Госдумы.

В России выросли пенсии, МРОТ и прожиточный минимум

По словам лидера коммунистов, необходимо отменить пенсионную реформу, которую «никогда никому не простили и не простят». Также Зюганов заявил, что прошедшие в минувшие выходные выборы были «халтурными», и властям «тоже не простят» дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

«И прожиточный минимум — 25 тысяч, иначе не переживут эту зиму при таких ценах», — добавил политик.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Прожиточный МинимумГосдумаГеннадий Зюганов
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