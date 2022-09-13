Зюганов призвал повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей

По словам лидера коммунистов, необходимо отменить пенсионную реформу, которую «никогда никому не простили и не простят». Также Зюганов заявил, что прошедшие в минувшие выходные выборы были «халтурными», и властям «тоже не простят» дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

«И прожиточный минимум — 25 тысяч, иначе не переживут эту зиму при таких ценах», — добавил политик.

