Зюганов призвал повысить прожиточный минимум до 25 тысяч рублей
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал призвал повысить прожиточный минимум в России до 25 тысяч рублей. Об этом политик заявил во время выступления на заседании Госдумы.
По словам лидера коммунистов, необходимо отменить пенсионную реформу, которую «никогда никому не простили и не простят». Также Зюганов заявил, что прошедшие в минувшие выходные выборы были «халтурными», и властям «тоже не простят» дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
«И прожиточный минимум — 25 тысяч, иначе не переживут эту зиму при таких ценах», — добавил политик.
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