Зюганов призвал не разжигать скандал вокруг генерала-коммуниста Соболева

Зюганов заявил, что не знает, кто раскручивает скандал. Лидер КПРФ напомнил, что страна продолжает вести боевые действия и нуждается в сплоченности.

«Не занимайтесь скандалами, а то проиграете», - сказал Зюганов в беседе с НСН.

Соболев ранее заявил, что переходящим в ЧВК «Вагнер» военнослужащим может грозить уголовная ответственность. Позже депутат уточнил, что его слова неправильно истолковали, а лишиться свободы могут только те, кто самовольно покинул часть.

Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин раскритиковал парламентария и предложил ему отправиться в зону боевых действий. В свою очередь депутат Госдумы Василий Власов попросил комитет ГД по вопросам депутатской этики проверить высказывания Соболева, передает «Радиоточка НСН».

