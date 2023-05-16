Зюганов призвал не разжигать скандал вокруг генерала-коммуниста Соболева
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не нагнетать ситуацию вокруг члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, сделавшего заявление о ЧВК «Вагнер».
Зюганов заявил, что не знает, кто раскручивает скандал. Лидер КПРФ напомнил, что страна продолжает вести боевые действия и нуждается в сплоченности.
«Не занимайтесь скандалами, а то проиграете», - сказал Зюганов в беседе с НСН.
Соболев ранее заявил, что переходящим в ЧВК «Вагнер» военнослужащим может грозить уголовная ответственность. Позже депутат уточнил, что его слова неправильно истолковали, а лишиться свободы могут только те, кто самовольно покинул часть.
Основатель «Вагнера» Евгений Пригожин раскритиковал парламентария и предложил ему отправиться в зону боевых действий. В свою очередь депутат Госдумы Василий Власов попросил комитет ГД по вопросам депутатской этики проверить высказывания Соболева, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru