Зюганов призвал национализировать стратегические отрасли

Политик указал, что следует прежде всего по максимуму концентрировать ресурсы.

«Мы настаиваем на немедленном принятии закона о национализации минерально-сырьевой базы и стратегических отраслей. Без концентрации в руках государства этих ресурсов выйти из кризиса невозможно», — подчеркнул политик.

По мнению Зюганова, национализация поможет справиться с давлением от санкций, введенных западными странами против России. В пример лидер коммунистов привел времена СССР, когда ограничительные меры были более жесткими, «невиданными сегодня» для президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.

«Нас американцы признали только в 1933 году, но начиная с 1927 года крупнейшие фирмы Америки участвовали в строительстве лучших заводов ... Коммунисту Сталину и партии большевиков помогал весь зарубеж, вся Европа и Америка», — сказал Зюганов, подчеркнув, что Запад считал выгодным взаимодействие с государством, несмотря на попытки «наложить санкции и придушить» Советский Союз.

