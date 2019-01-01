Зюганов предрек вал фальсификата из-за отмены советских ГОСТов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал планы по отмене 10 тысяч советских ГОСТов. По мнению политика, это приведет к росту фальсификата в магазинах.
«Дефективные менеджеры ничего умеют делать качественно, кроме разрушения и прислуживания олигархии. Поэтому на витринах наших магазинов — товары, зачастую опасные для нашей жизни и здоровья… Избавятся от советских ГОСТов — полностью откроют шлюзы для подделок и фальсификата…», — цитирует «Свободная пресса» сообщении Зюганова в Twitter.
Ранее о планах по отмене ГОСТов сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов. По его словам, эти госстандарты устаревшие и они лишь мешают развиваться бизнесу и экономике.
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