Зюганов предрек вал фальсификата из-за отмены советских ГОСТов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал планы по отмене 10 тысяч советских ГОСТов. По мнению политика, это приведет к росту фальсификата в магазинах.

«Дефективные менеджеры ничего умеют делать качественно, кроме разрушения и прислуживания олигархии. Поэтому на витринах наших магазинов — товары, зачастую опасные для нашей жизни и здоровья… Избавятся от советских ГОСТов — полностью откроют шлюзы для подделок и фальсификата…», — цитирует «Свободная пресса» сообщении Зюганова в Twitter.

Ранее о планах по отмене ГОСТов сообщил глава Росстандарта Алексей Абрамов. По его словам, эти госстандарты устаревшие и они лишь мешают развиваться бизнесу и экономике.

