Россия готовится отменить 10 тысяч устаревших ГОСТов

В России планируют отменить порядка 10 тысяч устаревших советских госстандартов. Об этом заявил глава Росстандарта Алексей Абрамов. В интервью РИА Новости он сообщил, что они мешают развитию бизнеса и экономики.

По словам главы Росстандарта, большинство ГОСТов носят рекомендательный характер и в ближайшее время будут пересмотрены или отменены, передает RT.

Абрамов отметил, что речь идет о ГОСТах, принятых до 1991 года. По его словам, в настоящее время к устаревшим можно отнести не менее 10 тысяч госстандартов, отмечает Ura.ru.

Ранее координатор Федерального проекта «За честные Продукты!» Александр Бражко во время пресс-конференции НСН рассказал, что директора школ не успевают должным образом следить за качеством питания в учебных заведениях.

