Зюганов обвинил чиновников в вымирании России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал причины недовольства россиян властью.
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова обидели результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), согласно которому почти три четверти россиян (74%) отрицательно оценили работу чиновников. Песков признался журналистам, что ему как чиновнику «такое очень обидно слышать».
«Конечно, в семье не без урода, но чиновники в своем большинстве - это люди, которые работают очень много, честно и действительно на благо страны», - подчеркнул Песков.
По его мнению, результаты опроса говорят о «необходимости большей открытости и больших разъяснений в обществе на тему работы чиновника». Песков указал, что 65% опрошенных ФОМ желали бы, чтобы их дети работали чиновником.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал причины недовольства россиян властью.
«Россияне нисколько не ошибаются. Они на своем опыте, своей шкуре, своей жизни реально видят: главные – чиновники. Что обещал президент Путин нам? Что мы выйдем на мировые темпы, что мы войдем в пятерку, что мы решим проблемы нищеты и бедности, все будет сделано для здоровья. Смотрите реальную картину: она просто удручающая. С 1991 года только русских 20 млн потеряли. У нас 20 русских областей центра России – это сердце России – потеряли за последнее время 5,5 млн человек и продолжают ударно вымирать. Почему не принимаются меры, чтобы остановить этот жуткий и страшный процесс? Он опасен для всех», - подчеркнул Зюганов.
«Если взять здравоохранение. Сейчас мы гордимся вакциной – и я горжусь! – но производить не на чем ее. Почему нет массовой вакцинации? Потому что нет мощностей, они разрушены, распроданы, уничтожены. Чиновничий аппарат в стране бесконтролен, работает слабо, плохо. Результат – темпы развития 10 лет около ноля крутятся. Население, главный показатель, у нас 146 млн. С 1991 года не выросло ни насколько, уменьшилось. В этом году вымрет 350 тысяч. Большой город исчезнет с лица страны. За эти годы население Китая выросло на 280 млн, население США – на 80 млн. Англичан стало больше на 9 млн, французов – на 10 млн. Почему наша страна, имея прекрасные природные условия, огромные богатства, вымирает? Потому что чиновники не слышат народ, тащат его по чубайсовско-гайдаровской вороватой колее, из которой так и не выскочили, из лихих 90-х. Чиновники работают плохо», - заключил лидер КПРФ.
Ранее Геннадий Зюганов раскритиковал проект бюджет на ближайшие три года, который утвердило правительство России. Он обрушился с критикой на главу Минфина Антона Силуанова, обвинив его в губительных для экономики страны действиях.
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