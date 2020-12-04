Зюганов обвинил чиновников в вымирании России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал причины недовольства россиян властью.

«Россияне нисколько не ошибаются. Они на своем опыте, своей шкуре, своей жизни реально видят: главные – чиновники. Что обещал президент Путин нам? Что мы выйдем на мировые темпы, что мы войдем в пятерку, что мы решим проблемы нищеты и бедности, все будет сделано для здоровья. Смотрите реальную картину: она просто удручающая. С 1991 года только русских 20 млн потеряли. У нас 20 русских областей центра России – это сердце России – потеряли за последнее время 5,5 млн человек и продолжают ударно вымирать. Почему не принимаются меры, чтобы остановить этот жуткий и страшный процесс? Он опасен для всех», - подчеркнул Зюганов.

«Если взять здравоохранение. Сейчас мы гордимся вакциной – и я горжусь! – но производить не на чем ее. Почему нет массовой вакцинации? Потому что нет мощностей, они разрушены, распроданы, уничтожены. Чиновничий аппарат в стране бесконтролен, работает слабо, плохо. Результат – темпы развития 10 лет около ноля крутятся. Население, главный показатель, у нас 146 млн. С 1991 года не выросло ни насколько, уменьшилось. В этом году вымрет 350 тысяч. Большой город исчезнет с лица страны. За эти годы население Китая выросло на 280 млн, население США – на 80 млн. Англичан стало больше на 9 млн, французов – на 10 млн. Почему наша страна, имея прекрасные природные условия, огромные богатства, вымирает? Потому что чиновники не слышат народ, тащат его по чубайсовско-гайдаровской вороватой колее, из которой так и не выскочили, из лихих 90-х. Чиновники работают плохо», - заключил лидер КПРФ.

Ранее Геннадий Зюганов раскритиковал проект бюджет на ближайшие три года, который утвердило правительство России. Он обрушился с критикой на главу Минфина Антона Силуанова, обвинив его в губительных для экономики страны действиях.

