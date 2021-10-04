Депутата Мосгордумы от КПРФ Енгалычеву оштрафовали за незаконную акцию

Тверской суд Москвы признал депутата Мосгордумы от КПРФ Екатерину Енгалычеву виновной в нарушении порядка проведения митинга 25 сентября, сообщает РИА Новости.

По решению суда, женщине назначили административный штраф в размере 250 тысяч рублей. Защита Енгалычевой намерена обжаловать приговор.

Ранее полиция задержала депутата Мосгордумы Енгалычеву по подозрению в организации несанкционированных мероприятий 20 и 25 сентября. Второй протокол, касающийся акции 20 сентября, суд намерен рассмотреть 11 октября.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:Несанкционированный МитингШтрафКПРФМосгордумаДепутатСуд
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