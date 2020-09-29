Зюганов обратился к Путину из-за обысков у экс-губернатора Левченко

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился обысками у экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, которые прошли в рамках расследования дела, связанного с сыном чиновника.

Глава коммунистов заявил, что 10 человек "обшаривали" квартиру Левченко под надуманным предлогом, будто его сын способствовал одному из предпринимателей увести некоторую сумму денег. По словам Зюганова, который ознакомился с постановлением, при этом не указано ни одного факта и ни конкретного примера.

Как сообщает РИА "Новости", в общении с журналистами политик напомнил, что дело продолжается уже несколько лет и связано, прежде всего, с победой кандидата от КПРФ Левченко на выборах в 2015 году.

"Я, господин президент, выражаю возмущение и удивление этим процессом силовиков, которые находятся под вашим командованием", - добавил Зюганов.

Напомним, депутат Законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере - с государственными подрядами на ремонт лифтовых систем в Иркутской области. За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Также был задержан и его отец - экс-губернатор региона Сергей Левченко. Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН выразил мнение, что массовых протестов по аналогии с акциями в Хабаровске не будет, если сам Сергей Левченко останется в статусе свидетеля.

