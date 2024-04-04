Зюганов: Новый состав правительства нужно сформировать к 20 мая

По словам политика, Госдума может обсудить новых кандидатов на должность премьер-министра уже 8 мая. В дальнейшем также необходимо утвердить новый состав правительства.

«Дальше идет процесс бесед и встреч во всех фракциях. Это примерно занимает пять-шесть часов. Вот еще надо отводить неделю на обсуждение. И потом утверждение. То есть, к 20 мая должно быть все сформировано», - сказал он.

7 мая состоится инаугурация избранного президента, в тот же день текущий кабмин сложит полномочия, и начнется процесс формирования нового правительства, передает «Радиоточка НСН».

