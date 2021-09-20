Зюганов назвал результат КПРФ на выборах «весьма успешным»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что КПРФ весьма успешно выступила на выборах в Госдуму.

«Компартия вместе с левопатриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах», - заявил лидер коммунистов на пресс-конференции.

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Зюганов полагает, что успех на выборах связан с тем, что партия представила «полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса».

По мнению лидера КПРФ, голосовать за его партию пришла «глубинная Россия», в которой нашла отклик представленная программа.

"Единая Россия" по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России.

По предварительным данным ЦИК, после обработки 90% протоколов, КПРФ находится на втором месте после «Единой России» (49,66%), она набрала 19,56%.


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Фото: facebook.com/GrudininLive
ТЕГИ:ВыборыКПРФГеннадий Зюганов
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