Зюганов назвал результат КПРФ на выборах «весьма успешным»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что КПРФ весьма успешно выступила на выборах в Госдуму.
«Компартия вместе с левопатриотическими силами весьма успешно выступила на этих выборах», - заявил лидер коммунистов на пресс-конференции.
Зюганов полагает, что успех на выборах связан с тем, что партия представила «полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса».
По мнению лидера КПРФ, голосовать за его партию пришла «глубинная Россия», в которой нашла отклик представленная программа.
"Единая Россия" по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России.
По предварительным данным ЦИК, после обработки 90% протоколов, КПРФ находится на втором месте после «Единой России» (49,66%), она набрала 19,56%.
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