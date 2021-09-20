Зюганов назвал результат КПРФ на выборах «весьма успешным»

Зюганов полагает, что успех на выборах связан с тем, что партия представила «полноценную программу, бюджет развития и 12 ключевых законов, которые помогут стране выбраться из системного кризиса».

По мнению лидера КПРФ, голосовать за его партию пришла «глубинная Россия», в которой нашла отклик представленная программа.

"Единая Россия" по результатам обработки 90% итоговых протоколов набирает 49,66% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, сообщается на экране в информационном центре Центризбиркома России.

По предварительным данным ЦИК, после обработки 90% протоколов, КПРФ находится на втором месте после «Единой России» (49,66%), она набрала 19,56%.



