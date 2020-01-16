Зюганов: КПРФ воздержится при голосовании по Мишустину
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция коммунистов воздержится при голосовании по кандидатуре Михаила Мишустина, выдвинутого на пост главы правительства. Об этом Зюганов заявил, выступая в прениях лидеров фракции после речи Мишустина перед депутатами.
Зюганов также заявил, что КПРФ будет следить за тем, какую программу и какие кандидатуры предложит Мишустин и президент в новый состав правительства. «Считаем, что в этих условиях наша фракция благоприятно отнесется ко всем инициативам, которые соответствуют нашим программным установкам», — цитирует лидера фракции РИА ФАН.
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