Знаки «Z», «O» и «V» убрали от посольства США в Москве

После телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался демонтаж патриотических знаков от американского посольства в Москве, сообщает РИА Новости.

Рабочие приступили к удалению букв «Z», «O», «V» и надписей «Сила v правде», а также других символов, которые ранее были вывешены у здания.