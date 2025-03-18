Знаки «Z», «O» и «V» убрали от посольства США в Москве

После телефонного разговора между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался демонтаж патриотических знаков от американского посольства в Москве, сообщает РИА Новости.

Рабочие приступили к удалению букв «Z», «O», «V» и надписей «Сила v правде», а также других символов, которые ранее были вывешены у здания.

Трамп заявил о полноценном запуске процесса мира между Россией и Украиной

18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами.

Согласно информации Белого дома, лидеры обсудили необходимость достижения мира и прекращения огня на Украине. Они выразили обоюдную заинтересованность в улучшении двусторонних отношений и подчеркнули важность совместных усилий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Михаил Мустафаев
ТЕГИ:МоскваПосольствоСША

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