Путин объяснил, почему Навального посадили в тюрьму

Президент России Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный находится в местах лишения свободы не за свою политическую деятельность, сообщает ТАСС.

В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели главы государства отметил, что оппозиционер был отправлен в тюрьму за уголовные преступления.

«Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России», - подчеркнул российский лидер.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

