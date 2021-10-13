Путин объяснил, почему Навального посадили в тюрьму
Президент России Владимир Путин заявил, что Алексей Навальный находится в местах лишения свободы не за свою политическую деятельность, сообщает ТАСС.
В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели главы государства отметил, что оппозиционер был отправлен в тюрьму за уголовные преступления.
«Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность, а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России», - подчеркнул российский лидер.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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