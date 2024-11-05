«Жутко конфликтный!»: Экс-губернатора Коми Уйбу «уберут» из публичного пространства

«Уйба оказался в Коми на пике ковида, когда в регионе были пиковые значения по заболеваемости. Он как управленец проявил себя жутко конфликтным, постоянные скандалы, он лидер по негативному имиджу. Поэтому не думаю, что его стоило бы назначать на какую-то важную должность. Вероятно, он останется в более административной позиции – например, федеральным инспектором в аппаратной структуре. Возможно также возвращение в систему здравоохранения. В публичном поле вряд ли будем ожидать политика из-за его конфликтов», - отметил он.

По его словам, нельзя исключать, что к экс-губернатору возникнут вопросы у силовиков.

«Что касается следствия и уголовных дел, все может быть. Мы видели, что претензии силовиков накануне возникли к ростовскому губернатору Голубеву. Уйба может быть интересен в этом плане, любой губернатор требует всегда уточнений, его работа и результаты», - добавил он.

Назначение Ростислава Гольдштейна политолог назвал неочевидным, отметив, что это могло быть «повышение» ради повышения.

«Что касается Ростислава Гольдштейна… Коми – это более богатый регион, чем ЕАО. Его переход на Коми очень похож на то, что представитель федеральной промышленной группы получил «повышение», планировали улучшить его позиции, появилась такая возможность. Либо это связано с тем, что какую-то группу нужно было уравновесить. Очевидным это значение не было, очень слабые связи, смутные представления, чем он может сейчас помочь Коми», - заключил собеседник НСН.

Ранее о решении сложить полномочия сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров. Следом за Егоровым об уходе в отставку объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает «Радиоточка НСН».

