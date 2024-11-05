«Жутко конфликтный!»: Экс-губернатора Коми Уйбу «уберут» из публичного пространства
Илья Гращенков заявил НСН, что Владимир Уйба проявил себя как конфликтный управленец и запомнился громкими скандалами.
Экс-губернатор Коми Владимир Уйба запомнился постоянными скандалами, поэтому теперь для него подготовили более административную позицию без публичности, заявил политолог Илья Гращенков в разговоре с НСН.
Ранее во вторник губернатор Коми Владимир Уйба объявил о решении уйти в отставку. Он сообщил, что президент Владимир Путин доверил ему «новый фронт работ» на федеральном уровне. Уйба возглавлял регион с 2020 года. До этого он был заместителем министра здравоохранения и главой ФМБА. Владимир Путин предложил губернатору Еврейской автономной области (ЕАО) Ростиславу Гольдштейну пост врио главы Республики Коми. Гращенков назвал «перестановку» не самой очевидной.
«Уйба оказался в Коми на пике ковида, когда в регионе были пиковые значения по заболеваемости. Он как управленец проявил себя жутко конфликтным, постоянные скандалы, он лидер по негативному имиджу. Поэтому не думаю, что его стоило бы назначать на какую-то важную должность. Вероятно, он останется в более административной позиции – например, федеральным инспектором в аппаратной структуре. Возможно также возвращение в систему здравоохранения. В публичном поле вряд ли будем ожидать политика из-за его конфликтов», - отметил он.
По его словам, нельзя исключать, что к экс-губернатору возникнут вопросы у силовиков.
«Что касается следствия и уголовных дел, все может быть. Мы видели, что претензии силовиков накануне возникли к ростовскому губернатору Голубеву. Уйба может быть интересен в этом плане, любой губернатор требует всегда уточнений, его работа и результаты», - добавил он.
Назначение Ростислава Гольдштейна политолог назвал неочевидным, отметив, что это могло быть «повышение» ради повышения.
«Что касается Ростислава Гольдштейна… Коми – это более богатый регион, чем ЕАО. Его переход на Коми очень похож на то, что представитель федеральной промышленной группы получил «повышение», планировали улучшить его позиции, появилась такая возможность. Либо это связано с тем, что какую-то группу нужно было уравновесить. Очевидным это значение не было, очень слабые связи, смутные представления, чем он может сейчас помочь Коми», - заключил собеседник НСН.
Ранее о решении сложить полномочия сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров. Следом за Егоровым об уходе в отставку объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает «Радиоточка НСН».
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