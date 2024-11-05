«Раздражение Кремля?»: Тамбовского губернатора сменил ветеран СВО, у ростовского – обыски
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в День народного единства решил покинуть пост, также о решении уйти в отставку объявил и губернатор Ростовской области Василий Голубев, руководивший регионом 14 лет.
В День народного единства губернаторы сразу двух российских регионов, Ростовской и Тамбовской областей, решили сложить полномочия.
При этом кресло губернатора одного из регионов получил ветеран СВО, а другой экс-глава, по данным СМИ, столкнулся с обысками, хотя эту информацию уже официально опровергли.
ВРИО ВМЕСТО ГУБЕРНАТОРОВ
Первым о решении сложить полномочия в минувший понедельник сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров, опубликовав в Telegram-канале видео. По его словам, руководство страны теперь ставит перед ним другие задачи на федеральном уровне, однако не уточнил, подробностей о месте работы. Еще до своего назначение в регионе с 2005 по 2015 года Егоров работал в Федеральной службе по тарифам в Москве, став в итоге начальником Управления регулирования электроэнергетической отрасли. Затем, с 2016 по 2018 был советником губернатора Тюменской области представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ в Москве.
С июня по декабрь 2018 года занимал пост советника министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а 29 декабря 2018 года был назначен заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В декабре 2019 года Егоров он стал главным государственным жилищным инспектором РФ и в октябре 2021 года его назначили временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. С 20 сентября 2022 года он официально стал главой региона.
Как уточняют «Ведомости» со ссылкой на источники, он может перейти на работу в аппарат «Единой России». За несколько дней до заявления об отставке в Тамбовскую область приезжал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Следом за Егоровым об уходе в отставку объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, разместив пост в своем Telegram-канале.
«Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», - написал он.
В 1991 году Голубев был назначен главой администрации Ленинского района Московской области и проработал на этом посту до 1999 года. Затем был заместителем главы региона Анатолия Тяжлова, а в 2003 году вернулся на пост главы администрации Ленинского района, который возглавлял до 2010 года. С лета 2010 года, в общей сложности 14 лет, Голубев занимал пост губернатора Ростовской области.
Президент России Владимир Путин в тот же день подписал указы о назначении врио губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») Юрия Слюсаря. Врио главы Тамбовской области назначен экс-глава Краснодара, депутат Госдумы Евгения Первышова. Примечательно, что в 2022 году он сообщил о решении отправиться в зону спецоперации. С мая 2024 года обучается по кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.
НЕСЛУЧАЙНЫЕ ОТСТАВКИ
Как сообщил 161.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев оказался в центре внимания силовых структур. Теперь его деятельность якобы проверяется московскими следственными службами. По данным издания, обыски в рабочем кабинете губернатора прошли еще 2 ноября. Представители ФСБ из Москвы провели проверку в органах власти региона и объявили о предстоящем возбуждении уголовных дел. По информации СМИ, силовики требовали бумаги по строительству Западной хорды и застройке Левого берега.
Однако ТАСС со ссылкой на пресс-службу Голубева сообщает, что сведения об обысках не соответствуют действительности.
Комментируя отставку Голубева, политолог Дмитрий Орлов в своем Telegram-канале заметил, что реализовался октябрьский прогноз, и политика-долгожителя, которому на данный момент 67 лет, фактически отправили на пенсию.
«У Кремля к Голубеву в последнее время возникло заметное раздражение. Губернатора считали мало вовлеченным в проблемы СВО и в целом довольно инертным управленцем. Его имидж и позиционирование существенно отличались от общей массы руководителей регионов, пришедших к власти в последние годы», - написал он.
Президент фонда «Петербургская политика», политолог Михаил Виноградов в своем Telegram-канале заявил, что Голубев, руководящий регионом более 14 лет, был третьим по политическому долгожительству главой региона после Кадырова и Минниханова.
«С уходом Голубева остается 4 "медведевских" главы региона, хотя и очень неодинаковых - Минниханов, Собянин, Темрезов (Карачаево-Черкесия) и Ситников (Кострома)», - написал политолог.
При этом политолог, автор Telegram-канала Политджойстик Марат Баширов допустил, что теперь ростовским элитам надо быть готовым к чисткам.
«Голубев не просто так отставлен, не смотрите на личную просьбу. Есть ситуации, когда отказаться невозможно. ... Самарская область вам в пример», - написал он.
Политолог Евгений Минченко же допустил, что отставка Голубева зависела от его личного желания.
«У него в области по экономике все было отстроено, область очень эффективно выступала в роли хаба для обеспечения спецоперации и донецкого региона, это ценилось в силовых структурах», — сообщил он РБК.
Отставку Егорова Минченко назвал неожиданной, и также не исключил, что к ней могла привести публично незаметная форс-мажорная ситуация.
Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин тоже сообщил РБК, что Егоров в последнее время активно ездил по региону и каких-либо признаков, что он намерен уйти в отставку не было. Он также акцентировал внимание на том, что объявляя об отставке, губернатор не вспомнил о празднике и записал обращение на фоне стены серого цвета без галстука.
Ранее следователи допросили бывшего главу Самарской области Дмитрия Азарова по двум уголовным делам. По первому уголовному делу по факту мошенничества обвиняемой проходит экс-советница Азарова, которая выплачивала себе зарплату и премии за невыполненную работу. Второе уголовное дело возбудили против неустановленных должностных лиц из регионального правительства, напоминает «Радиоточка НСН».
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