«Раздражение Кремля?»: Тамбовского губернатора сменил ветеран СВО, у ростовского – обыски

ВРИО ВМЕСТО ГУБЕРНАТОРОВ

Первым о решении сложить полномочия в минувший понедельник сообщил глава Тамбовской области Максим Егоров, опубликовав в Telegram-канале видео. По его словам, руководство страны теперь ставит перед ним другие задачи на федеральном уровне, однако не уточнил, подробностей о месте работы. Еще до своего назначение в регионе с 2005 по 2015 года Егоров работал в Федеральной службе по тарифам в Москве, став в итоге начальником Управления регулирования электроэнергетической отрасли. Затем, с 2016 по 2018 был советником губернатора Тюменской области представительства правительства Тюменской области в органах государственной власти РФ в Москве.

С июня по декабрь 2018 года занимал пост советника министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а 29 декабря 2018 года был назначен заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В декабре 2019 года Егоров он стал главным государственным жилищным инспектором РФ и в октябре 2021 года его назначили временно исполняющим обязанности главы администрации Тамбовской области. С 20 сентября 2022 года он официально стал главой региона.

Как уточняют «Ведомости» со ссылкой на источники, он может перейти на работу в аппарат «Единой России». За несколько дней до заявления об отставке в Тамбовскую область приезжал врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Следом за Егоровым об уходе в отставку объявил губернатор Ростовской области Василий Голубев, разместив пост в своем Telegram-канале.

«Впереди – новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», - написал он.

В 1991 году Голубев был назначен главой администрации Ленинского района Московской области и проработал на этом посту до 1999 года. Затем был заместителем главы региона Анатолия Тяжлова, а в 2003 году вернулся на пост главы администрации Ленинского района, который возглавлял до 2010 года. С лета 2010 года, в общей сложности 14 лет, Голубев занимал пост губернатора Ростовской области.

Президент России Владимир Путин в тот же день подписал указы о назначении врио губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК; входит в «Ростех») Юрия Слюсаря. Врио главы Тамбовской области назначен экс-глава Краснодара, депутат Госдумы Евгения Первышова. Примечательно, что в 2022 году он сообщил о решении отправиться в зону спецоперации. С мая 2024 года обучается по кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.