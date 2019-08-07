Российско - японские ноты протеста из-за Курил. Обмен «любезностями»
Представитель Дипломатической академии МИД РФ в эфире НСН выразил мнение, что дальнейшего развития эта ситуация не получит.
Неприемлемой посчитало российскую ноту протеста по поводу южных Курильских островов правительство Японии. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга. Ранее замглавы российского МИД Игорь Моргулов передал послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки ноту протеста из-за нарушений, которые были допущены японцами в ходе безвизовых обменов на южных Курилах. Также российский дипломат назвал неприемлемыми протесты Токио из-за действий России на островах.
Представитель Дипломатической академии МИД РФ Иван Сурма в эфире НСН выразил мнение, что дальнейшего развития эта ситуация не получит.
«На этом ситуация должна закончиться. Мы выразили свою позицию, вызвали посла, в формате ноты выразили решительный протест. Там многое накопилось. Японцам не нравится, что мы проводим на островах различные мероприятия социально-экономического и оборонного характера. Не говоря уже о визите главы правительства. Хотя мы имеем на это полное право. Любой гражданин России может посещать эти острова. Территория закреплена по результатам второй мировой войны, во всех международных документах это обозначено. А по поводу того, что Япония не приняла ноту, бывают ситуации, когда другая сторона с этим несогласна. Какого-то продолжения, скорее всего, не будет. Тут завязан и мирный договор, до сих пор не заключенный между Японией и Россией. Японская сторона, не принимая ноту, заявила, что готова продолжать переговоры по договору», - объяснил он.
Напомним, на прошлой неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев посетил Итуруп, один из южных Курильских островов. Это вызвало протесты японского правительства. МИД Японии заявил, что этот визит «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов.
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