Российско - японские ноты протеста из-за Курил. Обмен «любезностями»

«На этом ситуация должна закончиться. Мы выразили свою позицию, вызвали посла, в формате ноты выразили решительный протест. Там многое накопилось. Японцам не нравится, что мы проводим на островах различные мероприятия социально-экономического и оборонного характера. Не говоря уже о визите главы правительства. Хотя мы имеем на это полное право. Любой гражданин России может посещать эти острова. Территория закреплена по результатам второй мировой войны, во всех международных документах это обозначено. А по поводу того, что Япония не приняла ноту, бывают ситуации, когда другая сторона с этим несогласна. Какого-то продолжения, скорее всего, не будет. Тут завязан и мирный договор, до сих пор не заключенный между Японией и Россией. Японская сторона, не принимая ноту, заявила, что готова продолжать переговоры по договору», - объяснил он.

Напомним, на прошлой неделе глава российского правительства Дмитрий Медведев посетил Итуруп, один из южных Курильских островов. Это вызвало протесты японского правительства. МИД Японии заявил, что этот визит «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов.

