Журова: Поездки в США приостановлены не ради депутатов, а ради простых россиян
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире НСН рассказала, почему приостановлены поездки российских парламентариев в США.
Поездки российских парламентариев в США приостановлены после инцидента с депутатом Ингой Юмашевой. Об этом сообщила в своём Telegram-канале советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова, пишет ТАСС. По её словам, такой режим сохранится до тех пор, пока власти США не объяснятся по поводу допроса Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка и не принесут свои извинения. Кроме того, она отметила, что в ближайшем будущем должна была состояться поездка в США главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, теперь её были вынуждены отменить.
Как объяснила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова, в этом вопросе гораздо больше опасений вызывает не судьба депутатов, а простых граждан. В беседе с НСН она заявила, что им гораздо чаще приходится испытывать подобные неудобства и притеснения со стороны Соединенных Штатов Америки.
«Я бы сказала, что тут несомненно по официальным всем источникам, будут вестись переговоры и, видимо, как-то в этой ситуации будут разбираться. И, понятно, что до полного выяснения это рекомендовано, потому что есть понимание, что это небезопасно. Не очень приятно ехать депутатам даже в официальной делегации. Их могут задерживать и допрашивать. Вы знаете, тут же ведь вопрос не к депутатам. Здесь вопрос я бы больше увела в другое поле: каждый день с этим сталкиваются другие люди. И им нужно дать дополнительные пояснения, может быть, потому что их тоже допрашивают. Я думаю, что с каждого рейса, который прилетает в Америку, какое-то количество людей отводят в специальные комнаты и задают вопросы. Это происходит в ежедневном режиме и несколько раз в день. Здесь надо больше говорить про обычных людей, потому что они с этим сталкиваются чаще, чем депутат, который раз в год поехал пусть даже и на официальное мероприятие», - заключила собеседница НСН.
Ранее Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина в эфире НСН заявила, что ответственность за инцидент лежит на самой Юмашевой.
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