Журналисты нашли свидетеля, видевшего военные самолёты в день крушения MH17

Представители платформы для независимых журналистов Bonanza Media связались с человеком по имени Артём Трясков, который уверяет, что видел военные самолёты в небе в день крушения малайзийского «Боинга» MH17 в Донбассе.

Как пишет Ura.ru, мужчина утвердительно ответил на вопрос соосновательницы проекта Яны Ерлашовой о том, готов ли он дать соответствующие показания. Трясков также согласен сотрудничать с официальными лицами, которые ведут расследование этой авиакатастрофы.

Представителям платформы Bellingcat, которые также расследуют крушение, Трясков сообщил, что не видел никаких самолётов. Как теперь утверждает свидетель, он ответил так из опасений, что с ним мог общаться сотрудник Службы безопасности Украины.

А был ли «Бук»? Журналисты нашли новые свидетельства по крушению MH17

Ранее на платформе Bonanza Media были опубликованы документы, один из которых свидетельствовал: пассажирский лайнер пролетал вне досягаемости со всех используемых Украиной и Россией мест размещения комплексов «Бук-М1».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ДонбассМалайзийский Боинг
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