Журналисты нашли свидетеля, видевшего военные самолёты в день крушения MH17

Представители платформы для независимых журналистов Bonanza Media связались с человеком по имени Артём Трясков, который уверяет, что видел военные самолёты в небе в день крушения малайзийского «Боинга» MH17 в Донбассе.

Как пишет Ura.ru, мужчина утвердительно ответил на вопрос соосновательницы проекта Яны Ерлашовой о том, готов ли он дать соответствующие показания. Трясков также согласен сотрудничать с официальными лицами, которые ведут расследование этой авиакатастрофы.

Представителям платформы Bellingcat, которые также расследуют крушение, Трясков сообщил, что не видел никаких самолётов. Как теперь утверждает свидетель, он ответил так из опасений, что с ним мог общаться сотрудник Службы безопасности Украины.