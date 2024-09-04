Журналисты австралийского вещателя ABC незаконно побывали в Курской области
Журналисты австралийского вещателя ABC незаконно приезжали в Курскую область России, после чего опубликовали соответствующий материал на своем сайте.
Согласно материалу ABC, журналисты в сопровождении украинских военных незаконно пересекли границу РФ и посетили город Суджа Курской области, а также близлежащие деревни. Сами сотрудники ABC отметили, что поездка была очень рискованной и теперь они вряд ли смогут вернуться в Россию как физические лица.
Ранее незаконную поездку в Курскую область совершили и другие зарубежные журналисты, среди них представители Daily Beast, Times, Sun и Washington Post.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru