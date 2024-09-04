Журналисты австралийского вещателя ABC незаконно побывали в Курской области

Согласно материалу ABC, журналисты в сопровождении украинских военных незаконно пересекли границу РФ и посетили город Суджа Курской области, а также близлежащие деревни. Сами сотрудники ABC отметили, что поездка была очень рискованной и теперь они вряд ли смогут вернуться в Россию как физические лица.

Ранее незаконную поездку в Курскую область совершили и другие зарубежные журналисты, среди них представители Daily Beast, Times, Sun и Washington Post.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



