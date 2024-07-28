Журналистка Кашеварова заявила о причастности Героя РФ к гибели бойцов «Вагнера» в Мали
Журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о причастности Героя России к гибели группы ЧВК «Вагнер» в Мали. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что российские военные попали в окружение туарегов-сепаратистов.
«У такой фатальности есть имя и фамилия, известный позывной и даже звезда Героя РФ», - заявила она в соцсетях.
При этом конкретное имя Кашеварова так и не опубликовала.
Ночью 28 июля группа ЧВК «Вагнер» попала в засаду сепаратистов-туарегов на севере Мали. В результате атаки погибли от 20 до 50 военных, еще несколько человек были взяты в плен, в том числе преемник Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным «Лотос», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru