Журналистка Кашеварова заявила о причастности Героя РФ к гибели бойцов «Вагнера» в Мали

«У такой фатальности есть имя и фамилия, известный позывной и даже звезда Героя РФ», - заявила она в соцсетях.

При этом конкретное имя Кашеварова так и не опубликовала.

Ночью 28 июля группа ЧВК «Вагнер» попала в засаду сепаратистов-туарегов на севере Мали. В результате атаки погибли от 20 до 50 военных, еще несколько человек были взяты в плен, в том числе преемник Евгения Пригожина Антон Елизаров с позывным «Лотос», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».